23 мая 2023, 12:46
Онколог Покровский рассказал, какие виды рака не поддаются лечению
Онколог Покровский: самым опасным раком считается рак поджелудочной железы
Заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что самым опасным раком считается рак поджелудочной железы.
«Это совершенно жуткая опухоль, которую сложно оперировать, она плохо чувствительна ко всем вариантам лечения. Как правило, люди, у которых диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы, погибают», — сообщил медик.
Реклама
Также сложно вылечить мезотелиому плевры — опухоль, которая возникает из мезотелия, выстилающего плевру), и саркому соединительной ткани. Такие виды опухоли даже сложно убрать хирургическими методами, резюмировал онколог.
Врачи
Онкология
Реклама
Реклама