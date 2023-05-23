Здоровье 23 мая 2023, 12:46 Онколог Покровский рассказал, какие виды рака не поддаются лечению Онколог Покровский: самым опасным раком считается рак поджелудочной железы

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Заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что самым опасным раком считается рак поджелудочной железы.

«Это совершенно жуткая опухоль, которую сложно оперировать, она плохо чувствительна ко всем вариантам лечения. Как правило, люди, у которых диагностирована злокачественная опухоль поджелудочной железы, погибают», — сообщил медик.

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Также сложно вылечить мезотелиому плевры — опухоль, которая возникает из мезотелия, выстилающего плевру), и саркому соединительной ткани. Такие виды опухоли даже сложно убрать хирургическими методами, резюмировал онколог.