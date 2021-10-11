Онколог пояснил, какие люди находятся в группе риска по развитию рака

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов рассказал, какие факторы провоцируют появление злокачественных новообразований. По его словам, курение и лишний вес являются самыми опасными факторами, написал «ФедералПресс».

«На данный момент влияние куреня на возникновение злокачественных опухолей изучено досконально. Канцерогенность — главный недостаток курения, именно он оказывает сильнейшее пагубное воздействие на человеческий организм. При потреблении табака человек поглощает канцерогенные вещества, которые повреждают ДНК здоровых клеток, вызывая генетические нарушения в клетках легких, гортани, глотки и слизистой оболочки ротовой полости», — сообщил медик.

Он добавил, что к новообразованиям могут привести лишний вес и постоянный стресс. У полных людей же риск развития рака повышается в два раза по сравнению с более худыми людьми. Чаще всего у них страдают пищевод, щитовидная железа, желудок, печень, почки, головной мозг, поджелудочная и молочная железы, желчный пузырь, яичники.