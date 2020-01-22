Онколог пояснил, как сохранить здоровье в мегаполисе

По словам Агуса, во-первых, надо проводить время на природе, в парке или лесу. Во-вторых, необходимо больше двигаться, так как мы фактически живем за счет мышечных сокращений.

В-третьих, следует каждый день как минимум полчаса отдыхать — почитать или посмотреть телевизор. Это нужно для того, чтобы снизить уровень стресса. В-четвертых, важно соблюдать режим, в частности, вставать и ложиться в одно и то же время.

«Эти четыре принципа — совершенно потрясающее средство для борьбы с влиянием большого города», — заверил врач.