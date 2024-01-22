Здоровье 22 января 2024, 12:32 Онколог Пикулин рассказал, что самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин считается рак груди

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Врач-онколог Сергей Пикулин в беседе с NEWS.ru рассказал, что среди всех онкологических заболеваний женщины чаще всего болеют раком молочных желез. Чтобы выявить проблему на ранней стадии, необходимо регулярно проходить обследования.

Медик отметил, что женщинам старше 40 лет следует проходить маммографию каждый год.

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Среди женщин во всем мире также распространены рак кожи и рак тела матки. Второе заболевание, по словам Пикулина, возникает из-за ожирения.

«Основной симптом рака тела матки — кровянистые выделения из половых путей», — сказал эксперт.