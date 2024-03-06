Здоровье 06 марта 2024, 13:45 Онколог Пикулин рассказал, что длительная головная боль является самым ранним симптомом опухоли мозга

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Врач-онколог Сергей Пикулин в беседе с изданием NEWS.ru перечислил самые ранние симптомы опухоли головного мозга. По словам медика, в первую очередь на болезнь указывает сильная головная боль, которая не прекращается ни на день.

Болевые ощущения могут усиливаться во время наклонов, перемены поз или физических нагрузок.

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«Она может усиливаться при наклонах, перемене позы, физической нагрузке, пульсирует и может сопровождаться какими-то изменениями со стороны зрения: двоением, „мушками“, светобоязнью», — добавил медик.

У некоторых людей опухоль мозга может сопровождаться тошнотой и слабостью.