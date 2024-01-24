Здоровье 24 января 2024, 12:30 Онколог Пикулин: покраснение молочных желез указывает на рак груди

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Одним из самых распространенных признаков развития рака груди считается покраснение молочных желез. Об этом сообщил врач-онколог Сергей Пикулин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также на болезнь укажет «ямка на коже». Она появляется из-за того, что опухоль расположена глубоко и тянет кожу внутрь. Такую вмятину легко заметить, если поднять руки вверх.

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При появлении подобных симптомов врач призвал женщин обратиться к онкологу и пройти маммографию.