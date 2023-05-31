Здоровье 31 мая 2023, 02:38 Онколог перечислил признаки рака толстой кишки Онколог Маркарьян: повышенная утомляемость и кровь в кале говорят о раке толстой кишки Pixabay

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Рак толстой кишки занимает второе место в мире по смертности, но на ранних стадиях его можно излечить. Очевидные и неочевидные симптомы колоректального рака изданию Life перечислил кандидат медицинских наук, онколог, колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян.

«К неочевидным симптомам рака кишки, как и любого онкологического заболевания, относят повышенную утомляемость, нетипичную для человека, появляющуюся в ответ на ранее привычную нагрузку», — отметил онколог.

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Врач пояснил, что усталость появляется из-за хронического подкравливания опухоли и развития анемии. Также оказывает влияние интоксикация организма продуктами распада большой опухоли.

Необоснованное снижение массы тела должно насторожить человека, также как искажение вкусовых предпочтений.

«К очевидным [симптомам] относят так называемые красные флаги: появление крови и слизи при дефекации, нарастающее нарушение проходимости кишки, <…>, а также длительно существующие боли в животе», — заявил онколог.

Рак кишечника всегда развивается из полипов, отметил Маркарьян. Своевременно сделанная колоноскопия позволяет обнаружить и удалить полипы, предотвратив развитие рака.