Здоровье 18 июля 2023, 05:13 Онколог перечислил первые симптомы рака простаты Онколог Серяков: нарушения мочеиспускания и боли могут быть признаками рака простаты РИА «Новости»

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Рак предстательной железы на начальных стадиях обычно протекает без симптомов. Чаще всего заболевание диагностируют на более поздних сроках, рассказал «Известиям» главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

«Чаще всего это заболевание диагностируют на более продвинутых стадиях, когда уже появляются выраженные симптомы, такие как разные нарушения мочеиспускания, боли внизу живота, промежности и области поясницы, проблемы с эрекцией, ощущение давления в заднем проходе, кровь в моче и/или семенной жидкости, боль при эякуляции», — рассказал специалист.

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Обычно рак простаты развивается медленно, он может оставаться в пределах железы несколько месяцев или даже лет. Опухоль постепенно увеличивается в размерах и без лечения начинает давить на близлежащие органы и ткани. На начальных стадиях, уточнил врач, заболевание хорошо поддается лечению. На поздних прогноз может быть значительно хуже.

Для своевременной диагностики заболевания нужно регулярно проходить скрининги, включающие анализ на простатический специфический антиген (ПСА) в крови.

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