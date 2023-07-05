Здоровье 05 июля 2023, 02:04 Онколог перечислил первые признаки рака желудка Онколог Серяков: тяжесть после еды и снижение аппетита могут говорить о раке желудка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первыми признаками рака желудка на ранней стадии могут быть желудочные кровотечения, рвота с кровью и тошнота. Об этом сообщил главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, написали «Известия».

Заболевание диагностируется уже на поздних стадиях. В большинстве случаев изначально недуг никак не проявляет себя. Но есть такие виды желудочной онкологии, которые проявляют себя сразу. Симптомами рака могут быть желудочные кровотечения, рвота с кровью, тошнота. Эти проявления могут указывать и на другие опасные заболевания, поэтому требуется сразу обратиться к врачу.

Реклама

Но помимо этого есть и другие симптомы, на которые человек может не обратить серьезного внимания.

«По мере роста таких образований могут появиться жалобы на чувство раннего насыщения, чувство тяжести после приема небольшого количества пищи, снижение массы тела, снижение аппетита, изменение вкусовых предпочтений», — добавил Серяков.

При раке желудка пациенты могут жаловаться на боль в верхней части живота, что легко можно спутать с язвой. Но при раке желудка она менее выражена и имеет более постоянный характер.

Еще один характерный признак — ощущение затруднения прохождения пищи по пищеводу. Как правило, это бывает после употребления мяса или другой твердой пищи.

Онколог отметил, что в России порядка 60% пациентов с раком желудка обращается к докторам уже на III–IV стадиях заболевания. Поэтому важно постоянно проходить обследование и при любой симптоматике сразу обращаться к врачу.

Ранее специалисты независимой организации Cancer Research UK назвали четыре симптома, которые могут свидетельствовать о ранней стадии рака. Обратить внимание нужно на язвы, пятна во рту или на языке, которые долго не проходят.