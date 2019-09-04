Онколог оценил список бесполезных анализов для диагностики рака

Врач назвала топ-8 самых бесполезных медицинских анализов Подробнее

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал, что лишь один маркер обладает достаточно высокой специфичностью и это маркер ПСА. Он определяет рак предстательной железы.

«Назначение же всех остальных маркеров, включая S-152, это маркер рака молочной железы, носит вспомогательный характер для уточнения диагноза. Самое правильное их назначение — это оценка динамики лечения. То есть если, например, маркер был исходно повышен, то на фоне проведенной терапии он снижается или нормализуется. Если мы видим повторный рост маркера — мы уже подозреваем прогрессию. Поэтому использование маркеров для диагностики — оно существенно меньше, чем кажется», — объяснил специалист.

Андрей Пылев отметил, что на данный момент маркеры начали заменять другими процедурами, которые более актуальны в наше время. Поэтому, по его словам, дело не в бесполезности, а в эволюции методов, которые позволяют поставить более точный диагноз.