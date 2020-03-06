Онколог: онкомаркеры могут вводить в заблуждение

По словам специалиста, онкомаркеры могут «молчать» о признаках развивающегося рака или наоборот — показывать слишком негативные показатели при доброкачественной опухоли. Онколог предупредила, что на неверные показатели онкомаркера СА 153 может повлиять даже погрешность в диете.



«Онкомаркеры, которые рутинно назначаются поликлиниками, в данном случае, к огромному сожалению, не специфичны. У пациентки может быть злокачественное опухолевое заболевание, но онкомаркер будет молчать. И наоборот, при доброкачественном процессе он может быть немного завышен, а пациентка будет переживать по этому поводу», — пояснила Германович.

Для того, чтобы правильно выявить злокачественную опухоль, Германович рекомендует использовать УЗИ, биопсию или маммографию. Это более надежные методы исследования, сообщил сайт «Дни.ру».