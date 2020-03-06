    06 марта 2020, 14:30

    Онколог: онкомаркеры могут вводить в заблуждение

    Ольга Ломакина

    Одно из популярных исследований, которые делают люди, чтобы «перестраховаться» — это анализ крови на онкомаркеры. Однако медики предупреждают, что полностью доверять результатам такого теста не следует: онкомаркеры могут ввести в заблуждение. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на хирурга, маммолога-онколога НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Наталью Германович.
    Онколог: онкомаркеры могут вводить в заблуждение

    По словам специалиста, онкомаркеры могут «молчать» о признаках развивающегося рака или наоборот — показывать слишком негативные показатели при доброкачественной опухоли. Онколог предупредила, что на неверные показатели онкомаркера СА 153 может повлиять даже погрешность в диете.

    «Онкомаркеры, которые рутинно назначаются поликлиниками, в данном случае, к огромному сожалению, не специфичны. У пациентки может быть злокачественное опухолевое заболевание, но онкомаркер будет молчать. И наоборот, при доброкачественном процессе он может быть немного завышен, а пациентка будет переживать по этому поводу», — пояснила Германович.

    Для того, чтобы правильно выявить злокачественную опухоль, Германович рекомендует использовать УЗИ, биопсию или маммографию. Это более надежные методы исследования, сообщил сайт «Дни.ру».