Онколог объяснил, сколько воды нужно пить для профилактики опасных болезней

Он рассказала, что с помощью воды кровь доставляет к клеткам все необходимые организму питательные вещества и кислород. Также она позволяет вывести токсические вещества.

Медик заявила, что каждый человек должен опираться на личный критерий — жажду. По ее словам объем воды, который необходимо выпивать ежедневно, зависит от возраста, веса и пола. Помимо прочего, важным фактором являются условия окружающей среды и то, насколько физически активен человек, пишет «Царьград».

Смирнова отметила, что при некоторых заболеваниях поражается нервная система. Конкретно в этом случае необходимо выпивать 30 миллилитров воды на один килограмм веса.