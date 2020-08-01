Онколог объяснил, о чем говорит появление горечи во рту

Появление горечи во рту может указывать на проблемы с желудком. Этот неприятный симптом даже становится причиной хронических ларингитов.

В большинстве случаев неприятные ощущения, связанные с горечью или даже жжением во рту, а также желтым налетом на языке вызваны тем, что в желудок попадает желчь из двенадцатиперстной кишки. Об этом рассказал хирург и онколог Иван Карасев в своем аккаунте в Instagram. По его словам, в желуде желчь смешивается с соленой кислотой и переходит в пищевод, а затем и в рот. Такой переход жидкости может вызывать грыжа отверстия диафрагмы или недостаточной розетки кардии желудка.

«Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу», — пояснил Иван Карасев.

Он также пообещал, что лечение при таких заболеваниях займет всего лишь две-три недели.

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