Онколог объяснил, кому из раковых больных можно делать прививку от коронавируса

«Все больные очень разные. Группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение», — предупредил Каприн.

Также прививку не следует ставить тем, кто проходит серьезную агрессивную химиотерапию или лучевую терапию. Кроме того, не стоит вакцинироваться больным в ремиссии и стабилизации.

Пациентам с онкозаболеваниями необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией. Ни в коем случае нельзя записываться на нее без консультации со специалистом и скрывать наличие онкозаболевания.

Ранее пациентов предупредили, что вакцину «Спутник V» следует применять с осторожностью, если имеются злокачественные новообразования. Влияние медицинского препарата пока недостаточно изучено, при этом вакцинация больным с раком не противопоказана.

Ранее Московская область подвела первые итоги вакцинации от коронавируса. Уже 140 тысяч местных жителей сделали прививку.