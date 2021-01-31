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    31 января 2021, 16:23

    Онколог объяснил, кому из раковых больных можно делать прививку от коронавируса

    Алена Макаренко

    Вакцинироваться от коронавируса не нужно пациентам, у которых только что выявили рак. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
    Онколог объяснил, кому из раковых больных можно делать прививку от коронавируса

    «Все больные очень разные. Группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение», — предупредил Каприн.

    Также прививку не следует ставить тем, кто проходит серьезную агрессивную химиотерапию или лучевую терапию. Кроме того, не стоит вакцинироваться больным в ремиссии и стабилизации.

    Пациентам с онкозаболеваниями необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией. Ни в коем случае нельзя записываться на нее без консультации со специалистом и скрывать наличие онкозаболевания.

    Ранее пациентов предупредили, что вакцину «Спутник V» следует применять с осторожностью, если имеются злокачественные новообразования. Влияние медицинского препарата пока недостаточно изучено, при этом вакцинация больным с раком не противопоказана.

    Ранее Московская область подвела первые итоги вакцинации от коронавируса. Уже 140 тысяч местных жителей сделали прививку.