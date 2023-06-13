Здоровье 13 июня 2023, 23:46 Онколог объяснил, как спасти себя от самого опасного вида рака Онколог Печерица рассказал, как обезопасить себя от самого опасного вида рака Freepik

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Самым опасным видом онкологических заболеваний принято считать рак легкого. Как рассказал врач-онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Егор Печерица в беседе с 74.ru, именно в этом органе сложнее всего вовремя обнаружить опухоль.

По его словам, во многих случаях рак легких замечают слишком поздно, ведь дыхательные пути не имеют нервных окончаний и редко беспокоят болезненными симптомами.

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Клинические проявления такого рака происходят после того, как опухоль вырастет до существенных размеров и дойдет до ближайших органов. Если образование прорастает в бронх, то пациента беспокоят кашель и одышка.

Специалист отметил, что для своевременного выявления заболевания следует раз в год проходить профилактический осмотр у врача. Особенно, если человек резко похудел, стал кашлять и испытывать трудности с дыханием. Чем раньше обнаружат страшный недуг, тем больше шансов справиться с ним.

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