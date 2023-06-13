13 июня 2023, 23:46
Онколог объяснил, как спасти себя от самого опасного вида рака
Онколог Печерица рассказал, как обезопасить себя от самого опасного вида рака
Самым опасным видом онкологических заболеваний принято считать рак легкого. Как рассказал врач-онколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Егор Печерица в беседе с 74.ru, именно в этом органе сложнее всего вовремя обнаружить опухоль.
По его словам, во многих случаях рак легких замечают слишком поздно, ведь дыхательные пути не имеют нервных окончаний и редко беспокоят болезненными симптомами.
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Клинические проявления такого рака происходят после того, как опухоль вырастет до существенных размеров и дойдет до ближайших органов. Если образование прорастает в бронх, то пациента беспокоят кашель и одышка.
Специалист отметил, что для своевременного выявления заболевания следует раз в год проходить профилактический осмотр у врача. Особенно, если человек резко похудел, стал кашлять и испытывать трудности с дыханием. Чем раньше обнаружат страшный недуг, тем больше шансов справиться с ним.
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