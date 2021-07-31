Онколог объяснил, чем опасны родинки в интимной зоне

Родинки в интимном месте могут спровоцировать развитие меланомы. Пациенты стесняются показывать врачам подобные образования и задавать о них вопросы, поэтому узнают об опасных последствиях слишком поздно. Чаще они обращаются в косметологические кабинеты, но не проходят перед процедурой удаления гистологическое исследование.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.

«В области анального канала, паховых складок, где чаще всего присутствует постоянное трение, соприкосновение белья, она (меланома — прим. ред.) часто бывает. Именно у таких пациентов она диагностирована на поздних стадиях за счет того, что люди стесняются идти к врачу, показать, лишний раз задать вопрос», — рассказал Пылев.

При этом они не боятся обращаться в салоны красоты, но почти никогда не проходят гистологическое исследование. Оно позволяет определить тип новообразования и его особенности. Такие пациенты попадают к врачам уже с метастатическими поражениями.

«Зачастую мы даже не может понять, что послужило первоисточником, потому первичную опухоль не находим. Начинаем собирать анамнез, и уже тогда выясняем, что несколько лет назад было удаление родинки, гистологии не было», — рассказал онколог.

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев рассказал, в каких случаях ребенка следует показать врачу, чтобы избежать серьезных последствий при появлении меланомы.