Онколог объяснил, чем колбаса может быть опаснее сигарет

Увлечение копченой колбасой и подобными продуктами может привести к развитию онкологических заболеваний и даже летальному исходу. По своей канцерогенности всего 50 граммов сырокопченой колбасы равны целой пачке выкуренных сигарет, предупредил главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков.

По словам врача, с точки зрения канцерогенности копченая колбаса является самой опасной. Причиной этому служит дым, выделяющийся при процедуре копчения. В этому дыму содержится большое количество вредных веществ.

«Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения», — пояснил онколог агентству «Прайм».

Он добавил, что к канцерогенам первой группы относится переработанное мясо, то есть сосиски, сардельки и так далее. Ученые выяснили, что при ежедневном употреблении 50 граммов таких продуктов риск появления рака толстой кишки увеличивается сразу на 18%.

Серяков отметил, что немаловажным является и процесс приготовления мяса. Опасность представляют продукты, обработанные для изменения вкуса или увеличения срока хранения. К такой обработке медик причислил соление, копчение и консервацию.