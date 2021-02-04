Онколог не увидел смысла в испытании вакцины от СОVID-19 на больных раком

По его словам, реакция организмов этих людей на препарат особо не будет отличаться от результатов в эксперименте с участием здоровых людей.

«Ничего особенно мы здесь не ожидаем. Существует такое мнение, что у онкобольных, как и у страдающих диабетом или ВИЧ, снижен иммунитет. Это не соответствует действительности», — уточнил Имянитов.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» назвали высоко эффективной. Такую новость поприветствовала Организация Объединенных Наций, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.