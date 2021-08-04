Онколог назвал симптомы ранней стадии рака желудка

Тошнота и рвота после приема пищи, ощущение кома в нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды могут быть основными симптомами онкологического заболевания желудка. Выявить болезнь на ранних стадиях поможет обязательный онкоскрининг после 45 лет.

Ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В. А. Оппеля СЗГМУ им. И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал в беседе с порталом «Доктор Питер», что это не единственные ранние признаки рака.

«Если нет других причин для резкого снижения, например, недоедание, анорексия, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях», — отметил врач.

При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия, а также понизиться гемоглобин.

Тяжелые состояния болезни проявляются желудочными кровотечениями, когда кал становится черным, как деготь. Кровь переваривается вместе с едой и выходит.

Рустем Топузов призвал всех россиян после 45 пройти онкоскрининг. Ранняя диагностика рака во много раз увеличивает шансы на выздоровление.