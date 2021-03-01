Онколог назвал симптомы рака легких

Онколог Андрей Пылев рассказал сайту iReactor, какие симптомы свидетельствуют о наличии рака легких.

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на одышку, потерю веса и слабость. При этом специфические симптомы могут вовсе не проявляться.

«Кашель — это неспецифический симптом, который может встречаться и при других заболеваниях. <…> Кровохарканье возникает тоже у определенного процента больных именно с центральной локализацией опухоли, в случае, если она уже большая и начинает кровить», — уточнил собеседник издания.

ИА Nation News добавило, что, согласно данным Фонда Роя Кастла, постепенное увеличение фаланг пальцев и изменение формы ногтевых пластин являются одним из симптомов онкологических заболеваний.