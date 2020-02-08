Онколог назвал самый эффективный способ снизить риск заболевания раком

Здоровый образ жизни — это очень важно в деле профилактики рака. Однако тут не угадаешь. А если почаще показываться доктору, то риск снижается в разы.

«Чтобы снизить риск, нужно, прежде всего, показываться доктору. В нашей стране действуют программы диспансеризации и скрининговые программы. Их игнорировать нельзя. На них можно, в том числе, пройти рентгенографию органов грудной клетки и томографию, пройти осмотры у маммолога и гинеколога», — рассказал «Российской газете» заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев.

Собеседник добавил, что многие обращаются к врачу, когда симптомы рака уже сильно выражены. Запущенную болезнь приходится долго лечить и гарантии выздоровления в этом случае уже нет. По мнению врача, диспансеризация выявляет предраковые изменения организма, в числе которых папилломы, аденомы и полипы. Они со временем могут перейти в онкозаболевание.

Дорофеев рекомендовал мужчинам после 40 лет раз в год проверять легкие и ходить к урологу. Женщинам врач посоветовал раз в два года делать маммографию. Обследовать ежегодно легкие Дорофеев рекомендовал вообще всем, вне зависимости от возраста.