Онколог назвал самые распространенные виды рака

Самые популярные виды рака у женщин отличаются от тех, которые чаще всего встречаются у мужчин. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Каприн назвал самые популярные виды онкологических заболеваний у представителей разных полов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что у мужчин чаще всего диагностируют рак трахеи и бронхов, предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. У женщин часто встречается рак молочной железы, рак кожи, тела матки и ободочной кишки.

Онколог отметил, что генетика влияет на развитие рака только в 15–20% случаев. В остальном многое зависит от образа жизни человека. Чтобы снизить риск заболевания, нужно своевременно проходить профилактические осмотры, правильно питаться и избегать факторов, которые влияют на развитие болезни. Речь идет о курении, злоупотреблении спиртными напитками, а также лишнем весе и чрезмерной любви к блюдам с красным мясом.

«К сожалению, чем старше человек становится, тем чаще у него вероятность заболеть раком. После 65 лет это примерно от 7 до 10% плюс каждое пятилетие», — отметил онколог.

Он рассказал, что, по последней информации, в России рак обнаружили примерно у 640 тысяч пациентов. В 2018 году их число было меньше — 599 тысяч.