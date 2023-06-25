Здоровье 25 июня 2023, 23:24 Онколог назвал редкие и очень опасные вида рака Онколог Вахабова назвала рак мягких тканей и сетчатки самыми редкими Pxhere

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Одним из самых редко встречающихся подвидов рака считается саркома мягких тканей. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-онколог Юлия Вахабова. Ее слова привела «Газета.ru».

Саркома мягких тканей представляет собой группу опухолей, которые могут образоваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей, объяснила Вахабова.

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При этом она отметила, что опухоли в мягких тканях встречаются не частно, несмотря на то, что они занимают более 50% веса тела среднестатистического человека.

«Саркомы мягкий тканей составляют примерно 1% от всех известных онкопатологий. Точные причины их развития неизвестны. Ученые сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации», — отметила онколог.

Также Вахабова назвала предрасполагающими факторами такие заболевания, как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера. Чаще всего опухоли встречаются в нижних и верхних конечностях. Пациенты обнаруживают их самостоятельно, добавил Вахабова.

Еще одним редким видом онкологии является ретинобластома. Это опухоль сетчатки глаза. Большинство пациентов с таким диагнозом — это дети в возрасте до пяти лет. Как заметила онколог, сейчас медицина успешно борется с ретинобластомой.

Наследственные факторы, которые впоследствии могут способствовать возникновению рака, помогают определять генетические тесты. С их помощью можно оценить склонность человека к злокачественным новообразованиям благодаря анализу всей последовательности ДНК.