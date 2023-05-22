Здоровье 22 мая 2023, 01:50 Онколог назвал провоцирующие рак легких факторы Онколог Басанов перечислил факторы, которые провоцируют рак легких Freepik

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Одной из основных причин рака легких является курение. Содержащиеся в никотине вредные химические соединения повреждают генетический материал клетки и провоцируют возникновение рака. Об этом кандидат медицинских наук и заведующий отделением амбулаторной онкологии АО «Медицина» Руслан Басанов рассказал в интервью «Газете.ru».

По словам эксперта, когда заболевание начинает прогрессировать, у человека появляются такие симптомы, как кашель, одышка, боль в груди, потеря веса и головная боль.

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Злоупотребление алкоголем, курение, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание также могут серьезно повлиять на здоровье. Чтобы минимизировать риски появления онкологического заболевания, нужно отказаться от вредных привычек, предупредил Басанов.

Он также добавил, что успех лечения заболевания во многом зависит от своевременной диагностики. Чем раньше медики обнаружат проблему, тем выше вероятность вылечиться или выйти в стойкую ремиссию. Поэтому человеку каждый год необходимо проходить КТ-обследование или рентген легких.

Врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова ранее перечислила пять групп людей, которые имеют наивысший риск появления злокачественной опухоли.