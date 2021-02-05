Онколог назвал поводы для профилактического осмотра мужчин и женщин

Он пояснил, что у онкологов есть такое понятие: «предрак», когда заболевание еще не вступило в серьезную стадию. Для того, чтобы его выявить, нужно регулярно обследоваться у врача с целью профилактики.

Михаил Мяснянкин заявил, что женщины в ходе ежегодного визита к гинекологу могут сдавать мазок с шейки матки. Это называется онкоцитология. С 39 лет раз в два года нужно обязательно приходить к маммологу на обследование груди.

«Мужчинам при первых недомоганиях в области малого таза нужно незамедлительно обращаться к урологу с дальнейшим исследованием онкомаркера», — подчеркнул врач.

Также он отметил, что для выхода из группы риска стоит отказаться от курения, злоупотребления алкоголем, неправильного питания и больше двигаться.

Начавшиеся в организме онкологические процессы можно определить по косвенным симптомам. Об этом ИА Nation News рассказала внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Пойти на осмотр к онкологу нужно при резком снижении массы тела, потере аппетита и слабости после отдыха.