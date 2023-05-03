Здоровье 03 мая 2023, 02:19 Онколог назвал первые симптомы развития рака мозга Онколог Борзяница: головные боли и нарушение речи могут указывать на развитие рака мозга Freepik

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Рак мозга может иметь серьезные последствия, но на ранних стадиях он развивается бессимптомно. О первых признаках развития онкологического заболевания, его диагностике и лечения газете «Известия» рассказал врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Станислав Борзяница.

Рак головного мозга встречается примерно в 1-2% случаев, при этом он не имеет каких-то особенных факторов риска и практически не связан с наследственностью. Единственной причиной развития рака мозга является воздействие ионизирующего излучения, отметил онколог и добавил, что на 100% защититься от него нельзя.

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Чаще всего опухоль в мозгу обнаруживают либо случайно, либо на поздних стадиях. Характерными симптомами развития рака являются головные боли, судороги, неврологические нарушения, нарушения речи, слабость в конечностях, нарушение зрения, проблемы с памятью.

«Но стоит напомнить, что эти симптомы не являются специфическими и могут свидетельствовать о других заболеваниях, не связанных с онкологией», — отметил Борзяница.

Для диагностики применяют КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, проводится биопсия для установления более точного диагноза. Лечение назначается индивидуально, в зависимости от стадии заболевания, состояния здоровья пациента и характера опухоли, отметил онколог.