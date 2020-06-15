Онколог назвал невозможной победу человечества над раком

По его словам, победить рак не удастся. Будут разработаны перспективные направления — молекулярные и генетические. Но выявить и исключить причины развития рака у человечества не получится.

Однако избавить от онкологических заболеваний возможно при некоторых условиях, считает Манихас.

«Я приверженец эволюционной теории. Сложно об этом говорить, пока у нас нет полноценного учения о возникновении онкологических заболеваний. Может это несколько фантастично, об этом говорить, но, может быть, со временем эволюционные процессы приведут к тому, что выделится такая популяция, которая сможет этому противостоять», — объяснил врач.