Онколог назвал невозможной победу человечества над раком
Георгий Манихас, заведующий кафедрой онкологии ФПО ПСПбГМУ имени И.П. Павлова, заслуженный врач России, рассказал, сможет ли человечество победить рак. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, победить рак не удастся. Будут разработаны перспективные направления — молекулярные и генетические. Но выявить и исключить причины развития рака у человечества не получится.
Однако избавить от онкологических заболеваний возможно при некоторых условиях, считает Манихас.
«Я приверженец эволюционной теории. Сложно об этом говорить, пока у нас нет полноценного учения о возникновении онкологических заболеваний. Может это несколько фантастично, об этом говорить, но, может быть, со временем эволюционные процессы приведут к тому, что выделится такая популяция, которая сможет этому противостоять», — объяснил врач.