Онколог назвал места, где чаще всего возникают меланомы

Меланомы — злокачественные опухоли, возникающие на коже. Своим внешним видом они напоминают родинки. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев рассказал, что чаще всего они возникают на открытых участках кожи. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У женщин меланома чаще всего возникает на области голени, именно на тех частях тела, которые находятся постоянно под открытым солнцем, которые не защищены одеждой. Это излюбленная локализация меланомы именно у женщин», — рассказал специалист.

Врач рассказал, что если человек часто сгорает на солнце, риск возникновения меланом увеличивается. Специалист отметил, что каждый год в России число пациентом с меланомами возрастает на 4 %. Как правило, наиболее подвержены подобным заболеваниям пожилые люди и мужчины.

«Чаще болеют пожилые люди, 60 плюс, и, конечно, мужчины. Может быть, это связано с тем, что мужчины чаще ходят с голым торсом», — подытожил Пылев.