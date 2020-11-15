Онколог назвал ложный признак рака

«Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами», — заявил Мяснянкин.

По его словам, иногда врачи ставят предварительный диагноз «подозрение на опухоль». Бояться этого не надо. В такой ситуации стоит обратиться к нескольким специалистам, чтобы избежать ошибки, пишет «Газета.ru». Ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой, выискивая информацию в интернете. Если что-то беспокоит, необходимо идти к врачу, а не ставить себе диагноз самостоятельно.

Заведующий кафедрой хирургии и онкологии РУДН Константин Титов предупредил, что мясо и сахар могут спровоцировать рак. Ожирение из-за сахара повышает риск развития опухоли поджелудочной, а в жаренном на углях мясе образуются канцерогены.