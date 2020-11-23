Онколог назвал факторы риска возникновения рака легких

По словам специалиста, это факторы, которые зависят непосредственно от человека. В частности, речь идет о курении, злоупотреблении спиртными напитками, а также о приеме различных препаратов, в том числе полунаркотических.

«Все-таки это красное мясо и малоподвижный образ жизни», — добавил онколог.

Он заметил, что на развитие рака легких меньше влияет экология и окружающая среда. Каприн указал, что эта болезнь распространена в европейских странах несмотря на то, что там практически нет вредных производств.

В свою очередь онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин предупредил, что риск появления онкологических заболеваний повышается, если человек использует в пищу продукты, которые загрязнены минеральными удобрениями или канцерогенными веществами. Отмечается что они негативно влияют на слизистую желудочно-кишечного тракта, создавая условия для развития рака.