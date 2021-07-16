Онколог Минздрава заявил о прорыве в лечении онкобольных детей

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев рассказал, что 82% онкобольных детей выздоравливают в России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, 30 лет назад этот показатель составлял лишь 7%. Специалист отметил, что раньше рак крови не лечился вообще — умирали все пациенты. Теперь большая часть больных выздоравливает.

«Уже сейчас в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге уровень выздоровления детей с таким диагнозом приближается к 95%», — отметил Румянцев.