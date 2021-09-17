Онколог Минздрава рассказал, какие методы диагностики рака включены в диспансеризацию

Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава рассказал, какие способы диагностики рака включены в программу диспансеризации. Также он объяснил, в каком возрасте важно начинать регулярно проверяться, написал сайт kp.ru.

В рамках диспансеризации проводят онкоскрининги, то есть, комплексные исследования для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Провериться можно на признаки рака шейки матки, колоректального рака и рака молочной железы.

Врач пояснил, что проверяться на признаки колоректального рака нужно начиная с 50 лет. В этом возрасте необходимо сделать исследование колоноскопии, которое покажет, есть ли скрытые кровотечения. Если выявлены какие-либо новообразования, скрининг необходимо проходить ежегодно.

Состояние молочных желез необходимо начинать проверять примерно с 39 лет, а озаботиться профилактикой рака шейки матки женщинам нужно еще в совсем молодом возрасте — примерно в 28 лет.