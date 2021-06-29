Онколог Минздрава рассказал, как предупредить детскую меланому

Меланома — опухоль, состоящая из меланоформных клеток, обеспечивающих цвет кожи, бывает и у детей. Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев рассказал для радиостанции «Говорит Москва», в каких случаях ребенка следует показать врачу, чтобы предотвратить серьезные последствия.

По словам медика, если у ребенка много родинок или пигментных пятен, и тем более, если родинка начинает расти и увеличиваться в размере — это повод обратиться к специалисту. Также следует посетить медосмотр, если ребенок случайно сковырнул одну из родинок. Врач отметил, что меланома на ранней стадии поддается медикаментозному лечению.

«Локализованные формы меланомы эффективно лечатся. Сейчас появились лекарства, специально предназначенные для лечения меланомы. Поэтому следите за своим ребёнком, любите его. Инсоляция может быть провокатором различных вещей. Ребёнок может находиться летом раздетым, но не под прямыми лучами солнца и не длительно, не обгорая до черноты», — подчеркнул Румянцев.