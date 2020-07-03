Онколог Минздрава объяснил увеличение количества заболевших раком в РФ

Увеличение числа впервые выявленных случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в 2019 году связан с улучшением диагностики, считает онколог.

«Наша служба проверила и поставила на учет больше людей в 2019 году, соответственно, вырос и показатель заболеваемости. Другими словами, показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению, а также повышение качества учета онкологических пациентов», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что в Центральном и Приволжском федеральных округах показатель заболеваемости значительно выше, чем по стране.

Каприн добавил, что причина высокого показателя заболеваемости заключается, в том числе, в качестве работы региональных онкологических служб. Так, архангельскую службу он охарактеризовал как одну из лучших в России. По его словам, там также крайне высокий уровень диагностических служб: КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопия.