Онколог Михеева объяснила, почему важно регулярно проходить скрининг на наличие онкозаболеваний

Раком все чаще болеют молодые люди, поэтому с раннего возраста стоит периодически обследоваться на предмет онкологических заболеваний. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказала врач-онколог, кандидат медицинских наук Юлия Михеева.

«Действительно, сейчас может сложиться такое впечатление, что рак „помолодел“. Но я бы отметила прежде всего изменение диагностических возможностей в медицине. Это позволяет выявлять заболевание на самых ранних стадиях. Именно поэтому отмечается рост поставленных онкологических диагнозов — стала лучше диагностика, и ее методы позволяют чаще выявлять заболевания. Чем раньше мы обнаруживаем опухолевый процесс, тем больше шансов на излечение у пациента», — сказала Михеева.

Она добавила, что про регулярный скрининг особенно важно помнить людям, у которых есть родственники с онкологическими заболеваниями. Кроме того, врач напомнила, что здоровый образ жизни очень важно вести для профилактики онкологии.