Онколог Михаил Пильх развеял популярные мифы о раке кожи

Отказ от загара не является гарантией против меланомы, а заболеть могут даже люди со смуглой кожей. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал врач-онкоколопроктолог, химиотерапевт Михаил Пильх.

Меланома возникает не только из-за загара, большое влияние оказывает наследственность. Но перед выходом на солнце все равно нужно соблюдать осторожность.

«Даже если вы не склонны долго находиться на солнце, важно использовать на улице крем с SPF не меньше 30, стараться находиться в тени с 10:00 до 16:00, когда солнечные лучи особенно активны, и постоянно проверять кожу на предмет неожиданных изменений», — посоветовал врач.

Он отметил, что очаги заболевания могут появиться не только на коже, но и на слизистых, написало РИА ФАН. Также врач подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, меланоме подвержены даже люди со смуглой или оливковой кожей.