Онколог Машкова рассказала об опасных родинках

Онколог Ольга Машкова объяснила, какие родинки следует удалять. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, врач пояснила, что некоторые из них имеют способность перерождаться и провоцировать рак кожи.

Специалиста рекомендовала обратить внимание на родинки, которые меняют цвет или форму, болят и воспаляются. Также следует насторожиться, если появились узелки или точечные пигментные пятна.

Машкова добавила, что родинки нужно защищать от попадания на них ультрафиолета.

«Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи, многократно увеличивая риск их перерождения», — пояснила врач.