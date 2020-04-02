Онколог: коронавирус крайне опасен для пациентов с раком
Деньгина отметила, что люди, которые страдают от рака, получают токсичное лечение. Оно ослабляет организм, что может спровоцировать осложнения при заражении коронавирусной инфекцией.
По словам онколога, ее пациентов «можно смело причислять к группе риска».
«Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжелых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли», — пояснила специалист.
Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко подчеркнул, что привычный грипп и новый тип коронавируса несут одинаковую опасность для беременных женщин.