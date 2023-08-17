17 августа 2023, 15:28
Онколог Копосов заявил, что рак может развиваться под влиянием наследственности
Наследственный фактор может спровоцировать множественные раковые опухоли. Такой информацией поделился онколог Павел Копосов. Об этом сообщила «Газета.ru».
Врач пояснил, что синхронным множественным раком называется одновременное образование двух и более опухолей. На данный момент нет точной информации о причинах возникновения опухолей. Однако чаще всего они возникают из-за наследственного фактора.
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При этом Копосов подчеркнул, что при появлении одной опухоли шанс на возникновение второй в разы выше, написал сайт kp.ru.
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