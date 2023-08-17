Здоровье 17 августа 2023, 15:28 Онколог Копосов заявил, что рак может развиваться под влиянием наследственности

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Наследственный фактор может спровоцировать множественные раковые опухоли. Такой информацией поделился онколог Павел Копосов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Врач пояснил, что синхронным множественным раком называется одновременное образование двух и более опухолей. На данный момент нет точной информации о причинах возникновения опухолей. Однако чаще всего они возникают из-за наследственного фактора.

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При этом Копосов подчеркнул, что при появлении одной опухоли шанс на возникновение второй в разы выше, написал сайт kp.ru.