Онколог Кит объяснил, на что может указывать потеря аппетита

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, доктор медицинских наук, профессор Олег Кит заявил, что снижение аппетита и резкая потеря веса могут сигнализировать о раке желудка. Об этом он сообщил изданию «Доктор Питер».

Специалист отметил, что чем раньше человеку удастся выявить у себя это опасное заболевание, тем проще ему будет побороть его.

«По заболеваемости в нашей стране рак желудка находится на 6-м месте среди всех онкобольных и на 4-м месте по заболеваемости у мужчин. Важно запомнить: чем раньше вы обнаружите опасную патологию, тем больше шансов, что врачам удастся победить болезнь», — процитировало ИА Nation News слова медика.

Кит также обратил внимание на другие симптомы рака желудка. Пациент, имеющий эту болень, может периодически сталкиваться с тошнотой и рвотой.

Специалист отметил, что наличие этих признаков — веский повод записаться на консультацию к врачу-гастроэнтерологу или онкологу. Стоит насторожиться также в том случае, если у вас к этим симптомам добавились постоянная усталость и сонливость.