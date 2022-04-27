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    27 апреля 2022, 12:02

    Онколог Кит объяснил, на что может указывать потеря аппетита

    Оксана Лавнюженко

    Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, доктор медицинских наук, профессор Олег Кит заявил, что снижение аппетита и резкая потеря веса могут сигнализировать о раке желудка. Об этом он сообщил изданию «Доктор Питер».

    Онколог Кит объяснил, на что может указывать потеря аппетита

    Специалист отметил, что чем раньше человеку удастся выявить у себя это опасное заболевание, тем проще ему будет побороть его.

    «По заболеваемости в нашей стране рак желудка находится на 6-м месте среди всех онкобольных и на 4-м месте по заболеваемости у мужчин. Важно запомнить: чем раньше вы обнаружите опасную патологию, тем больше шансов, что врачам удастся победить болезнь», — процитировало ИА Nation News слова медика.

    Кит также обратил внимание на другие симптомы рака желудка. Пациент, имеющий эту болень, может периодически сталкиваться с тошнотой и рвотой.

    Специалист отметил, что наличие этих признаков — веский повод записаться на консультацию к врачу-гастроэнтерологу или онкологу. Стоит насторожиться также в том случае, если у вас к этим симптомам добавились постоянная усталость и сонливость.