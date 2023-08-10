Здоровье 10 августа 2023, 11:13 Онколог Карасев сообщил, что ни в коем случае нельзя есть пораженные плесенью продукты

Читать 360tv в

Многие люди, увидев на хлебе небольшую корку с плесенью, срезают ее и оставляют продукт для дальнейшего употребления. Однако зараженное изделие ни в коем случае нельзя есть. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-онколог Иван Карасев, написало utro.ru.

Такой грибок на продуктах, по слова медика, может быть токсичнее многих ядов. Любой подпорченный хлеб или сыр стоит обязательно выбросить.

Реклама

Карасев добавил, что частое употребление плесневелых сыров, хлеба и овощей может привести к онкологическим заболеваниям.