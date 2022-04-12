Онколог Карасев назвал внезапное отвращение к мясу возможным признаком рака

Врач-онколог Иван Карасев посоветовал уделять большое внимание своему здоровью и любым изменениям. Симптомы страшных болезней могут сперва показаться пустяком, написало ИА Nation News со ссылкой на Telegram-канал врача.

Симптомы онкологических заболеваний сильно разняться и могут зависеть от разных факторов — в первую очередь, от расположения опухоли. Например, свидетельствовать о начинающемся раке могут быть проблемы с ЖКТ или изменения в кожном покрове. Кроме того, симптомом онкологического заболевания может быть внезапно развившееся отвращение к мясу, предупредил врач.