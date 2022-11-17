Здоровье

17 ноября 2022, 14:41

Онколог Каприн заявил, что красное мясо может спровоцировать рак

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Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в разговоре с «Российской газетой» рассказал, что частое употребление мясных продуктов, в особенности красного мяса, может спровоцировать рак. 

«Не стоит есть на регулярной основе именно красное мясо», — процитировало ИА Nation News слова Каприна. 

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Колбасы и сосиски лучше всего заменить нежирными сортами мяса. Основу рациона должны составлять цельнозерновые и богатые клетчаткой блюда, добавил онколог. 

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