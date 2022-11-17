17 ноября 2022, 14:41
Онколог Каприн заявил, что красное мясо может спровоцировать рак
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в разговоре с «Российской газетой» рассказал, что частое употребление мясных продуктов, в особенности красного мяса, может спровоцировать рак.
«Не стоит есть на регулярной основе именно красное мясо», — процитировало ИА Nation News слова Каприна.
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Колбасы и сосиски лучше всего заменить нежирными сортами мяса. Основу рациона должны составлять цельнозерновые и богатые клетчаткой блюда, добавил онколог.
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