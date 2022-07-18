Онколог Каприн рассказал, как снизить риск рецидива рака

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн в своем Теlеgrаm-канале перечислил признаки рецидива онкологического заболевания и рассказал, как снизить риски. Об этом написал kp.ru.

Чем раньше была диагностирована болезнь в первый раз, и чем скорее было начато лечение, тем ниже риск рецидива, отметил врач. Однако спрогнозировать его наверняка невозможно. Признаки рецидива рака — резкое снижение веса, слабость, изменения стула и аппетита, появление потливости, озноба, зуда, увеличение и воспаление лимфоузлов.

Чтобы снизить риск рецидива, людям в ремиссии нужно регулярно проходить медицинские осмотры, вести здоровый образ жизни и сбалансированно питаться. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты. Также нужно отказаться от вредных привычек и поддерживать физическую активность.

«Не буду лукавить, лечение рецидива сложнее. Хотя бы потому, что протекает этот процесс, как правило, агрессивнее и стремительнее. Но отчаиваться не стоит! Наука не стоит на месте, и сегодня мы научились справляться с повторным процессом так же успешно, как и с первичной опухолью», — заключил врач.