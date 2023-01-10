Здоровье 10 января 2023, 18:54 Онколог Юлия Вахабова рассказала об основных обозначениях в онкодиагнозе

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Количество онкологических заболеваний год от года растет, и пациенты хотят самостоятельно разбираться в обозначениях в своей диагностической карте. Об этом «Ридусу» рассказала онколог Института онкологии ЕМС Юлия Вахабова.

По ее словам классификация болезней постоянно меняется и проходит через обновления. Но есть основные обозначения, которые пациент может «прочитать» сам.

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Так, буквой Т обозначают размер опухоли в начале и pT — после операции. Буква N покажет, есть ли метастазы в лимфоузлах. После нее обычно идет число от 0 до 3, которым определяют дальность их распространения. M — это распространение метастазов в других органах, цифра «1» говорит о их наличие.

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Есть еще несколько аббревиатур, говорящих о месте распространения метастазов. Lym — это лимфоузлы, Oss — кости, Pul — легкие, Hep — печень, Per — брюшная полость, Mar — костный мозг.

«К сожалению, перечислить здесь их все просто невозможно. Поэтому любой непонятный символ надо уточнять у своего лечащего врача», — сказала Юлия Вахабова.