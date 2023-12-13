Здоровье 13 декабря 2023, 10:37 Онколог Иванов рассказал, что жжение и зуд у женщин могут указывать на рак вульвы

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Такие симптомы у женщин, как жжение, зуд и боль в области промежности могут указывать на рак вульвы. Об этом сообщил онкохирург, кандидат медицинских наук, директор клиники «Мамма» Антон Иванов, написала «Газета.Ru».

На поздних стадиях заболевания врачи могут разглядеть язвы или ссадины красного или белого цвета. У некоторых пациенток появляются гноевидные, кровянистые выделения.

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В основном рак вульвы поражает женщин после 65 лет, в редких случаях — после 50, добавил врач.