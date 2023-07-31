Здоровье 31 июля 2023, 11:52 Онколог Исаев-Апостолов: ощущение кома в горле может указывать на развитие рака пищевода

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Ощущение кома в горле при глотании и боли в грудной клетке могут сигнализировать о развитии рака пищевода. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов сайту «Доктор Питер».

По словам специалиста, на поздних стадиях заболевания ощущение кома в горле не пропадает даже при глотании жидкости и мягкой еды. Также признаком развития рака пищевода являются рвота и резкая потеря веса.

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Врач отметил, что причинами возникновения онкологического заболевания могут стать лишний вес и курение, сообщил «ФедералПресс».