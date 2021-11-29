Онколог Ибрагимов предупредил об опасности солярия из-за возникновения меланомы

Врач-онколог Эльхан Ибрагимов предупредили об опасности посещения солярия в осенне-зимний период. По словам специалиста, из-за этой процедуры может образоваться самый опасный тип рака — меланома. Об этом написала «Газета.ru».

Онколог подчеркнул, что вред от солярия ничуть не меньше, чем от естественного ультрафиолета.

«Меланома — злокачественная опухоль, которая образуется из пигментных клеток кожи. Ежегодно в России выявляется порядка 10-11 тысяч случаев меланомы. Ее, в отличие от многих других злокачественных новообразований, чаще выявляют на 1-2 стадии, потому что изменения, как правило, находятся на коже и видны сразу. Чаще всего фактором риска выступает ультрафиолетовое излучение. Опасность представляет не только солнце, но и солярий. Причем его вред ничуть не меньше, чем от естественно ультрафиолета», — сообщил он.

Особенно стоит обезопасить себя людям со светлой кожей. Ибрагимов отметил, что таким людям нужно пользоваться солнцезащитными средствами даже в солярии. В случае образования пигментных пятен в тех местах, где их раньше не было, следует обратиться к врачу. Особенно опасно, если эти образования начали расти, менять цвет и форму.