Онколог Гладышев рассказал, как вовремя обнаружить рак

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Регулярное прохождение диспансеризации позволит вовремя обнаружить развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач-онколог, доктор медицинских наук Дмитрий Гладышев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».