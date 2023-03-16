16 марта 2023, 18:40
Онколог Гладышев рассказал, как вовремя обнаружить рак
Регулярное прохождение диспансеризации позволит вовремя обнаружить развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщил врач-онколог, доктор медицинских наук Дмитрий Гладышев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, благодаря скрининговым обследованиям врачи выявляют рак на доклинической стадии.
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Врач отметил, что самым распространенным онкологическим заболеванием является рак легкого, за ним следует рак молочной железы.
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