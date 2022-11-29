Здоровье 29 ноября 2022, 15:37 Онколог Федосейкин рассказал, какие анализы необходимо сдавать женщинам каждый год Онколог Федосейкин посоветовал женщинам ежегодно делать УЗИ молочных желез

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Женщинам необходимо ежегодно делать ультразвуковое обследование молочных желез, чтобы снизить риск развития рака. Такой информацией поделился маммолог-онколог Виктор Федосейкин, передала «Вечерняя Москва».

Медик пояснил, что женщинам необходимо регулярно посещать врача-маммолога. Начинать стоит с 18 лет, однако если существуют поводы для беспокойства, то можно не дожидаться совершеннолетия.

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Среди факторов, повышающих риск заболевания, Федосейкин выделил курение, наследственность, ранние менструации (до 12 лет), поздние менопаузы (после 55 лет), гормональные нарушения, отсутствие беременностей, отказ от грудного вскармливания.

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